Farioli: 'İzlemek istediğimiz futbol buydu'

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karagümrük'te teknik direktör Farioli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Keyifli bir maç olduğunu söyleyen Farioli, "Çok ortada bir maçtı. İki takım da fırsatlar buldu. İki takımın çarpışması, izlemek istediğimiz futbol. Bu açıdan mutluyum. Eksiklere rağmen iyiydik, Efe Tatlı iyi oynadı. Güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.



Yedikleri golde oyuncularına suç bulmadığını söyleyen İtalyan teknik adam, "İşler iyi gidiyor ama daha gidecek çok yolumuz var. Yediğimiz golde suç yok, onlardan oralarda topla oynamalarını istiyorum. Oyuncularımın isteğinden memnunum, onlara teşekkür ederim." dedi.



