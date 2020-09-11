F.Bahçe'de 6 ismin lisansı çıktı

Fenerbahçe'de yeni transferler Caner Erkin, Barış Sungur, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Jose Ernesto Sosa ve Mame Thiam'ın lisansları çıkarıldı. Oyuncular Çaykur Rizespor'a karşı oynayabilecek.

F.Bahçe'de 6 ismin lisansı çıktı
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10 Eylül 2020 23:57
Fenerbahçe, kadrosuna kattığı futbolculardan 6'sının lisansını çıkarttı.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-lacivertli takım, 6 yeni transferinden faydalanabilecek.

Caner Erkin, Barış Sungur, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Jose Ernesto Sosa ve Mame Thiam Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.

Bu oyuncuların yanı sıra sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılan Tolga Ciğerci'nin ismi de TFF'deki takım listesinde yer aldı.



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