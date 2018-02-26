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Eusebio Di Francesco: "Sorumluluk benimdir"

Roma'nın Milan'a 2-0 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Eusebio Di Francesco, mağlubiyetin sorumlusunu kendisi olarak gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eusebio Di Francesco: 'Sorumluluk benimdir'
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26 Şubat 2018 01:33
Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Milan'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Eusebio Di Francesco'nun açıklamaları;

"İlk yarıda iyi oynadık ve Milan'a çok az izin verdik. Ancak sonrasında yolumuzu kaybettik. Oyunun kontrolünü elimizden kaçırdık"

ÇANLAR ÇALIYOR

"Açıkçası çanlar çalıyor. Bu sonuçtan mutlu olamayız. İkinci yarıda farklı bir performans bekliyordum. Birliğimizi kaybettik ve şaşkına döndüm."

DİNLENMEYE İHTİYACI VARDI

"Dzeko'nun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Schick'in savunmaya problem yaratacağını düşündüm ancak beklediğim yaratıcılığı sağlayamadı. Bütün olarak takımda sorun vardı. Bunun sorumlusu benim"

KARAKTERDEN YOKSUN

"Çok kolay bir gol yedik. Böyle düşmemeliyiz. Oyuna ve plana sadık kalmalıyız. Zor durumlarda karakterden yoksun olduğumuz hissine kapıldım"

 

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