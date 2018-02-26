Eusebio Di Francesco: 'Sorumluluk benimdir'

Roma'nın teknik direktörü2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."İlk yarıda iyi oynadık ve Milan'a çok az izin verdik. Ancak sonrasında yolumuzu kaybettik. Oyunun kontrolünü elimizden kaçırdık""Açıkçası çanlar çalıyor. Bu sonuçtan mutlu olamayız. İkinci yarıda farklı bir performans bekliyordum. Birliğimizi kaybettik ve şaşkına döndüm.""Dzeko'nun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Schick'in savunmaya problem yaratacağını düşündüm ancak beklediğim yaratıcılığı sağlayamadı. Bütün olarak takımda sorun vardı. Bunun sorumlusu benim""Çok kolay bir gol yedik. Böyle düşmemeliyiz. Oyuna ve plana sadık kalmalıyız. Zor durumlarda karakterden yoksun olduğumuz hissine kapıldım"