Euphoria 3. sezon ne zaman? Euphoria kadrosu ve fragmanı

Euphoria 3. Sezon Oyuncuları

Euphoria 3. sezon kadrosunda olacak isimler

Zendaya: Rue Bennett

Hunter Schafer: Jules Vaughn

Sydney Sweeney: Cassie Howard

Maude Apatow: Lexi Howard

Jacob Elordi: Nate Jacobs

Alexa Demie: Maddy Perez

Angus Cloud: Fezco

Dominic Fike: Elliot

Chloe Cherry: Faye

Euphoria 3. sezon ne zaman? İkinci sezonu 2022'nin başlarında sona eren HBO dizisi, yeni bölümleriyle geri dönmeye hazırlanıyor. Bir grup Amerikalı gencin sorunlarla çevrili dünyalarındaki çetrefilli hayatlarını, romantik birlikteliklerini ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan Euphoria, 17 yaşındaki Rue'nun hikayesine odaklanıyor. Başrolünde, Marvel'ın Spider-Man filmleriyle adını duyuran Zendaya'nın olduğu dram türündeki seri, şu ana kadar büyük bir beğeni topladı.Euphoria dizisinde 3. sezonun olacağı resmi olarak duyuruldu.4 Şubat 2022 itibariyle, HBO ve Euphoria, gösterinin üçüncü bölümünün resmi olarak gerçekleştiğini açıkladı.Euphorie resmi Twitter hesabı, "#EUPHORIA 3. sezon için yenilendi." tweetiyle takipçilerine yeni sezonu duyurdu.İlk iki sezonu 8 bölümden oluşan, ayrıca iki özel bölümü bulunan Euphoria'nın 3. sezon bölüm sayısı ya da yayın tarihi ile ilgili henüz bir detay verilmedi.Zendaya,kadrosunda Rue Bennett olarak geri dönecek. Ayrıca yıldız oyuncunun bazı bölümlerde ilk yönetmenlik denemesine imza atması da gündemde. Kat Hernandez'i oynayan Barbie Ferreira'nın Euphoria'nın gelecek sezonunda geri dönmeyeceği zaten doğrulandı.Cassie Howard (Sydney Sweeney), Lexi Howard (Maude Apatow), Maddy Perez (Alexa Demie) ve Nate Jacobs (Jacob Elordi) gibi isimler yeni sezonda da olacak. Fez'in hapse gireceğini varsayıyoruz, ancak Angus Cloud'un 3. sezon için geri dönmesini bekliyoruz. Son olarak Elliot'ı oynayan Dominic Fike da Euphoria 3. sezonunda kesin olarak yer alacağını doğruladı.Popüler yabancı diziler hakkındaki diğer içeriklerimiz için aşağıdaki başlıklara göz atabilirsiniz.