Erzurumspor'da Başakşehir öncesi eksik yok

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde 29 Nisan Perşembe günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'da Başakşehir öncesi eksik yok
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28 Nisan 2021 15:03
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde 29 Nisan Perşembe günü Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı da kazanarak 9 puanı hanesine yazdırmayı başaran mavi-beyazlı ekip, haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip karşılaşma öncesinde iki takım da 37'şer puanda bulunuyor. Küme düşme hattından uzaklaşma adına önemli bir maça çıkacak olan Erzurum temsilcisi, averajla rakibinin hemen altında yer alıyor.

Mavi-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Erzurum temsilcisinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.



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