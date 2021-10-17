Erzurum'dan şahane geri dönüş: 6-2!

TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, Altınordu'yu ağırladı.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Martin Hasek, 73. dakikada Herolind Shala, 45+5., 45+7. ve 76 dakikalarda Eren Tozlu ile 81. dakikada Novikovas attı. Altınordu'nun gollerini ise 5. dakikada Sami Satılmış ve 45+2. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, milli aradan galibiyetle döndü ve 18 puanla 3. sıraya yerleşti. Son 3 maçta 2. kez mağlup olan Altınordu ise 10 puanla 12. sırada yer aldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise Ümraniyespor'u konuk edecek.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Martin Hasek, 73. dakikada Herolind Shala, 45+5., 45+7. ve 76 dakikalarda Eren Tozlu ile 81. dakikada Novikovas attı. Altınordu'nun gollerini ise 5. dakikada Sami Satılmış ve 45+2. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, milli aradan galibiyetle döndü ve 18 puanla 3. sıraya yerleşti. Son 3 maçta 2. kez mağlup olan Altınordu ise 10 puanla 12. sırada yer aldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise Ümraniyespor'u konuk edecek.