Erzurum'dan şahane geri dönüş: 6-2!

TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde Erzurumspor, Altınordu'yu konuk ettiği ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurum'dan şahane geri dönüş: 6-2!
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17 Ekim 2021 17:57
TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, Altınordu'yu ağırladı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Martin Hasek, 73. dakikada Herolind Shala, 45+5., 45+7. ve 76 dakikalarda Eren Tozlu ile 81. dakikada Novikovas attı. Altınordu'nun gollerini ise 5. dakikada Sami Satılmış ve 45+2. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, milli aradan galibiyetle döndü ve 18 puanla 3. sıraya yerleşti. Son 3 maçta 2. kez mağlup olan Altınordu ise 10 puanla 12. sırada yer aldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise Ümraniyespor'u konuk edecek.


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