Erzurum'dan şahane geri dönüş: 6-2!

TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, Altınordu'yu ağırladı.



Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Martin Hasek, 73. dakikada Herolind Shala, 45+5., 45+7. ve 76 dakikalarda Eren Tozlu ile 81. dakikada Novikovas attı. Altınordu'nun gollerini ise 5. dakikada Sami Satılmış ve 45+2. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.



Bu sonucun ardından Erzurumspor, milli aradan galibiyetle döndü ve 18 puanla 3. sıraya yerleşti. Son 3 maçta 2. kez mağlup olan Altınordu ise 10 puanla 12. sırada yer aldı.



Erzurumspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise Ümraniyespor'u konuk edecek.





İLGİLİ VİDEO