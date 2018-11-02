Erwin Koeman: 'Kazanmak için oynayacağız'

derbi hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma taktik ağırlıklı geçti.Fenerbahçe'yi derbiye hazırlayan, Fenerli yöneticilerle dün bir görüşme yaptı. Görüşmede yöneticilerin Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin bekleyen taraf değil hücum eden taraf olmasını istedi.Hollandalı çalıştırıcı da yöneticilere kendisinin de takımı bu şekilde hazırladığı taktik anlayışlarının hücum ağırlıklı olduğunu söyledi. Koeman sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.Koeman şu ifadeleri kullandı: Kötü bir sonucun ardından böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Bu derbi hepimiz için bir fırsat. Biz en az Galatasaray kadar daha kaliteli bir takımız. Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız.Herkes savunma görevini yapacak ama sahamızda kalmayacağız. Top bizdeyken gol için oynayacağız. Sizden rakip sahada pres yapmanızı istiyorum. Kaptığımız topları en verimli şekilde kullanırsak şansımız artar.