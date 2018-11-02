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Erwin Koeman: "Kazanmak için oynayacağız"

Fenerbahçe'de bu sezon işler kötü gitse de Sarı-Lacivertliler, bugünkü derbide büyük düşünüyor. Takımın başındaki Koeman, futbolculara, "Sahamıza çekilmeyeceğiz. Kazanmak için oynayacağız" dedi.

Kaynak: Takvim
Erwin Koeman: 'Kazanmak için oynayacağız'
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02 Kasım 2018 05:24
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma taktik ağırlıklı geçti.

Fenerbahçe'yi derbiye hazırlayan Koeman, Fenerli yöneticilerle dün bir görüşme yaptı. Görüşmede yöneticilerin Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin bekleyen taraf değil hücum eden taraf olmasını istedi.

KOEMAN HÜCUM ÇALIŞTIRDI

Hollandalı çalıştırıcı da yöneticilere kendisinin de takımı bu şekilde hazırladığı taktik anlayışlarının hücum ağırlıklı olduğunu söyledi. Koeman sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

HEPİMİZ İÇİN İYİ BİR FIRSAT

Koeman şu ifadeleri kullandı: Kötü bir sonucun ardından böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Bu derbi hepimiz için bir fırsat. Biz en az Galatasaray kadar daha kaliteli bir takımız. Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız.

SİZLERDEN PRES İSTİYORUM

Herkes savunma görevini yapacak ama sahamızda kalmayacağız. Top bizdeyken gol için oynayacağız. Sizden rakip sahada pres yapmanızı istiyorum. Kaptığımız topları en verimli şekilde kullanırsak şansımız artar.

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