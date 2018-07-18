Ertuğrul Doğan: 'Trabzonspor'un lisansa engel borcu kalmadı'

Trabzonspor'un projeler ve finansman komitesinden sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor yönetim kurulu, bugün itibarıyla toplamda 40 milyon lirayı bulan ödeme gerçekleştirerek kulübün yeni sezon öncesi lisans almasına engel tüm borçlarını ödedi." dedi.



Doğan, yaptığı açıklamada, Trabzonspor Kulübü'nün, uzun zamandır UEFA Finansal Fair Play ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) mali kriterleri nedeniyle sıkıntı yaşadığını anımsattı.



Bordo-mavili kulübün geçmişte sözleşmeleri feshedilen bazı isimlere 30 milyon liralık ödemeyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:



"Bu konuda uzun zamandır uğraş veren Trabzonspor yönetim kurulu, bugün itibarıyla hem bahsi geçen isimlere, hem de geçmişten alacakları bulunan isimlere toplamda 40 milyon lirayı bulan ödeme gerçekleştirerek kulübün yeni sezon öncesi lisans almasına engel tüm borçlarını ödedi. Kulübümüz çok önemli bir sorumluluktan kurtuldu. Trabzonspor'un lisansa engel borcu kalmadı. Gerekli ödemeler yapıldı."



