Süper Lig'de ilk yarının sürpriz takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, ligin ikinci yarısında da yerlerini korumak istediklerini söyledi.Güneş gazetesinden Selahattıin Ekrekli'ye Antalya'da kamp yaptıkları otelde özel bir röportaj veren Erol Bulut, "İlk yarı bizim adımıza çok olumlu geçti. Tabi puan durumunda ikinci sırada bulunmamız sezon başında ön gördüğümüz bir yer değildi. Hede?imiz ilk 10'du. Sezon başlangıcımıza baktığımızda kamp dönemine eksik kadroyla başladık. Hazırlık maçlarında sakatlıklarımız oldu. Yeni gelecek takviyeler zamanında gelmedi. Son kamp dönemini Topuk Yaylası'nda 12-13 futbolcuyla tamamladık. Ligin ilk maçı olan Göztepe deplasmanına 4 sakatla gittik. Şükürler olsun ilk maçımızdan galip ayrıldık. Bu moralle Fenerbahçe'yi evimizde mağlup ederek içerdeki ilk maçımızı kazandık. Sezona iyi başladıktan sonra sakat oyuncularımız takıma döndü. Yeni transferler de aramıza katılınca daha iyi bir takım haline geldik. Bu moralle güzel bir gidişatımız oldu ve sonunda ilk yarıyı 29 puanla kapattık. Ama önemli olan şu anki durumumuz değil 34. hafta sonrasında olacağımız yer. Bu durumda olabiliyor muyuz? Ona bakacağız.""HİÇ kolay olmayacak. Sonuçta ikinci yarı daha çetin ve zor geçecek. Ligdeki takımlar birbiriniz daha iyi tanıyor. Biz puan durumundaki yerimizi korumaya çalışacağız. Hede?imizi ilk 6 olarak belirledik. Bunun için çok çalışacağız. Sezon başındaki sakatlıkla ve geç gelen transferler nedeniyle ilk haftalarında hiçbir zaman istediğimiz seviyeye çıkamadık. Hep takım içinde yamalar yaparak oynamak zorunda kaldık. Sakatlıklar iyileştikten sonra ve yeni transferler performanslılarını bir seviye getirdikten sonra takım yavaş yavaş oturmaya başladı. Zaten şimdi ana iskelemiz hazır. Sadece maçtan maça 2-3 arkadaşımızı değiştiriyoruz. Ana iskelet oturmuş gibi tabi ama hala eksiklerimiz var. Hem savunma anlamında olsun hem hücum anlamında kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar var. Onları da bu kamp döneminde gidermeye çalışacağız. Çünkü hatalarımızı ne kadar asgariye düşürürsek o kadar iyi futbol ortaya koyarız. Geçen sene topladığımız 43 puanın üstüne çıkarak ilk 6 içinde – yapabiliyorsak - daha iyi bir noktada ligi noktalamak istiyoruz. Tabii ki söylemekle olmuyor bu daha çok çalışarak oluyor. Ve tabii ki ikinci yarıya nasıl başlayacağımız da çok önemli.""OYUN kalitemizi artırmak istiyoruz. O da oyuncu kalitesini arttırarak yapılır. Gelecek takviyelerle oyuncu kalitemizi biraz daha üstlere çekmeye çalışacağız. Daha gelecek 3 takviyemiz olacak. İnşallah onlarda 2-3 gün içerisinde aramıza katılacak. Üç transfer yaptık. Mustafa Akbaş geldi. Sadık gitti. Karşılığında Yiğithan Güveli ve Barış Alıcı bize katıldı. Yiğithan savunmada Barış da ileri uçta kanatlarda oynuyor. Bir de orta sahaya Robin Yalçın'ı aldık. O bizi güçlendirecek. Onun dışında 2-3 tane daha transfer düşünüyoruz. Bu gelecek arkadaşlarımızın takıma iyi uyum sağlayarak bize katkı vereceklerini düşünüyorum.""YENİ Malatayaspor camiasına geldiğimde Sadık ilk 11 oyuncusu değildi. Çok çalışarak kendisi üzerine koyarak ilk 11 oyuncusu olmayı başardı. Sadık şu an sadece savaşan mücadele eden bir oyuncu değil, aynı zamanda da teknik taktik anlamında kendini çok iyi geliştirdi. Topu oyuna daha iyi sokmayı öğrendi. Fenerbahçe'de kendisini daha da geliştireceğine inanıyorum. Geliştirmesi de gerekiyor. Büyük takımda oynamak kolay değil. Topa daha çok sahip ekipler oluyorlar. Sadık da buna uyum sağlamak zoru da ve bunun için kendisini geliştirmeye devam etmeli.""VAR sistemi yeni geldi. Biz de zaman zaman karalara tepki gösterdik. Diğer kulüpler de hocalar da tepki gösterdi. Ama yararlı bir sistem, hakemler için de bizim için de yaralı... Hakemler yaptıkları bir yanlış kararı değiştirme imkanına sahip. Doğru kararı verebilme haklarına sahipler. Genel anlamda baktığınızda Anadolu takımlarına daha çok yaramış bir sistem. VAR ile daha adaletli karar verebilme durumu ortaya çıktı. Çok tartışıldı, yanlış karar verildi ama yeni bir sistem hatalar tabii ki olacak önümüzdeki senelerde daha da iyi olacaktır. Takımlarda hakemler de taraftarlar da sisteme uyum sağlayacak. Bu sadece bizim ülkemizde olmuyor. Diğer ülkelerde de bu hatalar var. Önemli olan kasıtlı bir hata yapmamak.""ANADOLU takımları ile büyük takımlar arasında makas daraldı. İstanbul takımları ha- ?if düşüşte olduğunda Anadolu takımlarının çıkış yapması sadece büyük takımların kötülüğünden kaynaklanmıyor. Anadolu takımları da iyi çalışarak iyi transferler yaparak bir seviyeye gelebiliyorlar. Ki geldiler. Sonuçta aradaki bütçeler çok büyük. İstanbul takımları 80-90 milyon euro bütçelerle oynarken biz kendi takımımdan bahsedeyim 8 milyon euroyla savaşıyorum. Bu her şeyi gösteriyor. Ancak doğru adımlar, doğru transferler aradaki makası daralttı. Anadolu futbolunun yükselişi Türk futbolu adına olumlu bir gelişimdir. Anadolu takımlarının daha da iyi noktalara geleceğini düşünüyorrum.""TAKIMLARIMIZ yerli hocalara güvenip onlara görev veriyor. Bizde yerli teknik adamların kendilerini geliştirmesi lazım. Hatalar yapıyoruz ama hata yapa yapa ders almalıyız. Sonuçta yerli de yabancı da gelse biz işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Takımların yerli hocalara güvenip bu görevleri vermeleri çok güzel, çünkü biz gelişirsek bu milli takıma da yansıyacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda buradan hocalarımız çıkıp Avrupa'da takım çalıştıracak seviyelere gelecek. Her futbolcunun, hocanın hede?i olmalı. O da yurt dışında çalışmak. Olduğunuz yerde sayarsanız ilerleyemezsiniz. Hede?lerin ve vizyonların her zaman yüksek olmalıdır.""ALTYAPI konusu çok derin. Kısa konuşulacak bir konu değil. Tabii ki alt yapıya yatırım yapmak gerekiyor. Bunu nasıl Altınordu yapıyorsa ve oradan sürekli futbolcu çıkıyorsa ki sadece yerli futbolcular bir de Sadece Altınordu değil Türkiye'nin tüm takımların en az 10 tanesi bunu yapmalı. Bu Avrupa'da oluyorsa burada da olmalı. Bizim altyapımızda oyuncu var ama yetersiz. Zaman zaman söyleniyor 'Hoca altyapıdan yukarıya neden oyuncu almıyor' diye ama ben geldiğimden beri A takıma altyapıdan oyuncu alıyorum. Ama benim şu an ki futbolcularımı zorlayacak bir futbolcu yok çünkü o seviyede değiller. Herkes kendisine sorması lazım; altyapıdan neler yapıldı. Sadece burada değil Türkiye'nin genelinde hep dışardan almakla olmuyor. Dışardan alınarak Türk futbolu gelişmez. Kaliteli yabancı alınır Türk futbolcularını zorlarsa kısmen gelişir. Yerliler oynayabilmek için seviyelerini yukarı çekmek kalitelerini artırmak için mücadele etmek zorunda kalır. Ama altyapıdan geliştirirsek A takıma oyuncu hazırlamak daha iyi bunun için çok çalışmalıyız. U15, U17, U19 en önemlileri. A takımının hoca kadrosu nasılsa bu yaş gruplarının da aynı şekilde olmalı. Ama maalesef Türkiye'de böyle olmuyor."