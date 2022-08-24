Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta geri kalırken iyi sonuçlarla yükselişte olan takımlardan biri de Gaziantep FK oldu. Erol Bulut'un ekibi, 3 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Güney ekibi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yaşadığı deplasman kabusunu da sonlandırdı.



DEPLASMAN KABUSU BİTTİ



Gaziantep FK, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Güney ekibi, 3 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon deplasmanda ligin en kötüsü olan Gaziantep ekibi, bu kabusu da bir anlamda sonlandırmış oldu. Geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve 3 kez de berabere kalan Gaziantep FK, tam 15 maçta yenilmişti.



Erol Bulut'un öğrencileri, iç sahada 19 maçta tam 40 puan toplayıp ligin en iyilerinden olmasına rağmen, deplasmandaki çok kötü performansla sezonu 15. sırada tamamlayabilmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ