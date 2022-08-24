Erol Bulut, kabusu bitirdi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmandaki hasreti bitirdi. Süper Lig ekibi, geçen sezonki tabloyu değiştirmiş oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
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Erol Bulut, kabusu bitirdi
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24 Ağustos 2022 16:11
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta geri kalırken iyi sonuçlarla yükselişte olan takımlardan biri de Gaziantep FK oldu. Erol Bulut'un ekibi, 3 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Güney ekibi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yaşadığı deplasman kabusunu da sonlandırdı.

DEPLASMAN KABUSU BİTTİ

Gaziantep FK, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Güney ekibi, 3 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon deplasmanda ligin en kötüsü olan Gaziantep ekibi, bu kabusu da bir anlamda sonlandırmış oldu. Geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve 3 kez de berabere kalan Gaziantep FK, tam 15 maçta yenilmişti.

Erol Bulut'un öğrencileri, iç sahada 19 maçta tam 40 puan toplayıp ligin en iyilerinden olmasına rağmen, deplasmandaki çok kötü performansla sezonu 15. sırada tamamlayabilmişti.

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