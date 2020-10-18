Erman Toroğlu: "5 maç sonra gözünün yaşına bakmazlar"

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin hazır olmadan galibiyet serisi yakalamasının büyük bir avanaj olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Erman Toroğlu: '5 maç sonra gözünün yaşına bakmazlar'
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18 Ekim 2020 22:39
Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçı değerlendirdi.

"Göztepe takımı iyi bir takım değil, Fenerbahçe 3-2 kazandı ama aynaya bakması lazım. Fenerbahçe hazır olmadığı halde şu anda lider durumda ve bu kulüp için büyük bir avantaj. 5 maç sonra ne oluyor bilmem, kimse senin gözünün yaşına bakmaz. Burada iş Erol Bulut'ta biter ve Erol Bulut'un kenardaki duruşunu beğenmiyorum. Daha farklı bir tepkisi olması lazım, Erol Bulut kendinden tedirgin, bir türlü rahat değil."



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