Erling Haaland için transfer açıklaması

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için transfer açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Erling Haaland için transfer açıklaması
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12 Aralık 2021 16:41
Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland için menajeri Mino Raiola'dan açıklama geldi.

"EN BÜYÜK KULÜPLERDEN BİRİNE GİDECEK"

Daha önce, Norveçli golcü için, "Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gitme ihtimali olduğu büyük kulüpler" diyen Raiola, "Bu röportajımı düzeltmek istiyorum. Bu 4 takımı örnek olarak verdim. Haaland'ın ayrıldığında Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine transfer olacağını belirtmek istedim" ifadelerini kullandı.

Ünlü menajer, daha önce yaptığı açıklamada, genç golcünün bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığının yüksek olduğunu söylemişti.


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