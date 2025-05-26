Erikte Şeker Var mı? Şeker Oranı, Faydaları ve Besin Değeri

Evet, erikte doğal şeker bulunur. Meyveler doğaları gereği fruktoz adı verilen doğal bir şeker içerirler. Erik de bu duruma istisna değildir. Eriğin tatlılığı, içerdiği doğal şeker oranından gelir. Ancak bu doğal şeker, işlenmiş gıdalardaki ilave şekerden farklıdır. Lif, vitamin ve minerallerle birlikte geldiği için kan şekerini daha dengeli yükseltir ve vücut için daha faydalıdır.

Erik, farklı çeşitlerde ve olgunluk seviyelerinde bulunur. Bu durum, erikteki şeker oranını doğrudan etkiler. Örneğin:

Can Eriği: Genellikle ekşi tadıyla bilinse de, olgunlaştıkça şeker oranı artar. İlk çıktığında daha az şeker içeren erik çeşididir.



Papaz Eriği: Daha tatlı ve sulu bir yapıya sahiptir. Papaz eriği, can eriğine göre genellikle daha yüksek şeker oranına sahiptir.



Japon Eriği (Mürdüm Eriği, Kara Erik): Bu türler oldukça tatlıdır ve dolayısıyla daha yüksek doğal şeker içerirler. Kuru erik yapımında da sıklıkla bu çeşitler kullanılır.



Genel olarak, 100 gram çiğ eriğin yaklaşık olarak 8 ila 10 gram arasında doğal şeker içerdiği söylenebilir. Bu miktar, eriğin çeşidine ve olgunluğuna göre değişebilir.