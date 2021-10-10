Ergin Ataman: 'Henüz istediğimiz basketbolu oynayamıyoruz'

NG Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'yı konuk eden ve müsabakadan 78-77 galip ayrılan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman görüşlerini şöyle açıkladı:



"İzleyenler için güzel bir maç oldu. Pınar Karşıyaka diri bir takım. İyi ve sert basketbol oynuyorlar. Biz henüz istediğimiz akıcı basketbolu oynayamıyoruz. Larkin'in dizinde bir sakatlığı var, Simon'un da yokluğunda oynatmak zorunda olduğumuz için oynattık. Maça giremedi ama maçın sonunda en kritik yerde sayısını attı. Bütün yük Micic ve Beaubois'a biniyor ne yazık ki. Onlar da yoruldular. Buğrahan da sakat. Henüz tam ritim bulamadık, tabi moral bozukluğu da var. Cuma akşamı burada CSKA Moskova'ya karşı çok büyük bir efor sarfettik. Şartlar bunlar. Yarın Lyon'a gidiyoruz, salı günü LDLC Asvel Villeurbanne'le oynayacağız. Oradan Milano'ya geçeceğiz ve cuma akşamı AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacağız. Pazartesi ise Fenerbahçe Beko ile lig için karşılaşıyoruz. Yoğun program, sakatlarımız var ama ilerledikçe maç temposuna gireceğimizi düşünüyorum. Bugün de iyi savunma yaptığımız anlar vardı. Kısalardan akışı sağlayamayınca, maçın ikinci yarısında oyunu pota altına yıkmayı planladık. İlk yarıda da Pınar Karşıyaka dört kısa oynadığı dönemde bize zorluk yaşattı. Son topta şans bizden yana güldü. Üst düzey bir mücadele sergiledi iki takım da, güzel bir lig maçı oldu."



