Emre Mor 2 yıllık imzayı attı!

Fatih Karagümrük'te Emre Mor'un akıbeti belli oldu. Ertan Süzgün'ün haberine göre Fatih Karagümrük, Emre Mor'un tapusunu Celta Vigo'dan aldı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, İstanbul ekibinde kaldı. Karagümrük, Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini sezon sonunda açıklayacak.
EMRE MOR'UN KARAGÜMRÜK İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 24 maça çıkan Emre Mor 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, İstanbul ekibinde kaldı. Karagümrük, Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini sezon sonunda açıklayacak.
EMRE MOR'UN KARAGÜMRÜK İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 24 maça çıkan Emre Mor 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro.