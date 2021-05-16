Emre Kocadağ: 'Arifeyi gösterdik, bayramı göstermedik'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



Sezonu değerlendiren Kocadağ, "Başından beri bu takıma inancımız hiç eksilmedi. Kırıcı olmadım, Beşiktaş hakkında yorumlar yaptık, hiçbir zaman rakibi direkt hedef almadık, rakip futbolcuları hedef almadık. Bazen hakemleri eleştirdik. İnşallah seneye de futbolun güzelliklerini konuşacağımız ve sonunda Beşiktaş'ın mutluluğuyla biten bir sezon olur. İnşallah bizim kadromuz yine buralarda olacak. Arifeyi gösterdik, bayramı göstermedik, hamd olsun sözümüz yere düşmedi. Biz onu söylerken mecazi olarak söyledik, kimseyi incitmek için söylemedik. Fenerbahçeli, Galatasaraylı taraftarlar da bu ülkenin vatandaşları, ailemizde varlar, onlara da iyi bayramlar." dedi.



Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'nin etkisine dikkat çeken Kocadağ, "Hocamıza başından beri inanıyoruz, Sergen Yalçın da, Ahmet Nur Çebi de Beşiktaş'ta hikayesi yarım kalan insanlar. Zamanında hak ettikleri değeri görememiş insanlar. Ahmet abi ile beraber şampiyonluk yaşadık, sonrasında ayrı kaldık ama dönüşümüz güzel oldu." ifadelerini kullandı.



