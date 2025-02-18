Haber Tarihi: 18 Şubat 2025 12:46 - Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 12:46

Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı?

77 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Emin Gümüşkaya'nın hayatı merak uyandırdı. İşte, Emin Gümüşkaya'nın merak edilenleri...

Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı?
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Usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025 tarihinde, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun vefat haberi, meslektaşı Zafer Algöz tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Vefat haberinin ardından 77 yaşında hayatını kaybeden Emin Gümüşkaya hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? İşte Emin Gümüşkaya'nın merak edilenleri...

Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Gümüşkaya, sanat hayatına 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda Orhan Asena'nın "Kapılar" adlı oyununda "Topal" rolüyle başlamıştır.

1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve burada birçok oyunda rol almanın yanı sıra yönetmenlik de yapmıştır.

Televizyon kariyerine 1985 yılında "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisiyle adım atan Gümüşkaya, özellikle 2010 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Seyyar Tayyar" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Ayrıca "Seksenler", "Arka Sıradakiler" ve "Yeşil Deniz" gibi dizilerde de önemli roller üstlenmiştir. Sinema alanında ise 2015 yılında "Merdiven Baba" filminde rol almıştır.

1996-1998 ve 1999-2001 yılları arasında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüten Gümüşkaya, 2002 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.

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