Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı

Napoli'nin Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı
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03 Ekim 2020 18:05
Napoli, Eljif Elmas'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Napoli'den yapılan açıklamada, "Üst üste 4 test gerçekleştirilmiş ve tamamında testler pozitif çıkmıştır." denildi.

21 yaşındaki Makedon futbolcu, 2019 yazında Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Eljif Elmas, bu sezon oynanan 2 Serie A maçında 73 dakikada süre buldu ve 1 gol attı.



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