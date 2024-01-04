Ekşi Sözlük'e Erişim Engeli: Ekşi Sözlük 111 Giriş Ekranı

Ekşi Sözlük'e "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle App Store ve Google Play uygulamalarında erişim engeli getirildi. Karar sonrası bu platforma mobil cihazlar üzerinden erişilmeyecek.



UYGULAMA MAĞAZALARINDAN ERİŞİM ENGELİ



Ekşi Sözlük, iOS ve Android cihazların dijital uygulama mağazalarından erişime engellendi.



Bu kararın ardından Apple, uygulama mağazası App Store'dan Ekşi Sözlük aplikasyonunu kaldırdı.



Android cihazlarda ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata veriyor.



PEDOFİLİ SKANDALI



Geçtiğimiz ay Ekşi Sözlük üyesi bir yazar, bir başka üyenin kendisine mesaj olarak gönderdiği bebek istismarı görüntüleri üzerine platformda bu skandalı duyurmak istedi.



Ancak Ekşi'nin kendisini engellemeye çalıştığını belirterek yaşanan mide bulandırıcı olayı sosyal medya platformu X'te paylaştı.



Paylaşımın ardından olay sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.



Bu gelişmelerin ardından 24 Aralık 2023 tarihinde Ekşi Sözlük'ün internet sitesine erişim engeli getirildi.



Ancak platformun "eksisozluk111.com" alan adıyla tekrardan faaliyetini sürdürdüğü görüldü.



ŞEHİTLERE HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMA GÖZALTI



23 Aralık 2023'te Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonları sonucu bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen askerlere ve ailelerine yönelik Ekşi Sözlük platformunda hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K gözaltına alınmıştı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan şahsın evinde, 2 adet havalı uzun namlu tüfek, 2 adet havalı tabanca ve 2 adet şarjör, 6 adet kasatura bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildiği açıklanmıştı.



ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verilmişti.

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