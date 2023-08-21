Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'in en sevdiği oyuncu olmasının sebebini açıkladı.



Durant'in neden en sevdiği oyuncu olduğunu açıklayan Edwards, yıldız oyuncunun temel yaklaşımının kendi yaklaşımına çok benzediğini söyledi:



"Oyunu çok seviyor. Onda kendimi görüyorum. Hiçbir şeyi umursamıyor. Sahaya çıkıp işini yapıyor sadece. Basketbola sanki yalnızca iki sonuç varmış gibi yaklaşıyor; şutun ya girecek, ya da kaçacak. Ve çoğu insan bunun üzerine gereksiz yere fazla düşünüyor. Ya girer ya da kaçar. At işte. Her seferinde böyledir. KD'yi bu yüzden çok seviyorum."



Bir gün KD'nin seviyesine ulaşabileceği düşünülen Edwards, anlık olarak Suns yıldızının ilk üç sene yakaladığı ortalamalara kısmen yakın bir performans sergiliyor. Durant NBA'deki ilk üç sezonunda 25.3 sayı, 6.2 ribaund ve 2.7 asist ortalama ile oynarken, Edwards'ın aynı süreçteki ortalamaları ise 21.8 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist şeklinde.



