Edgar Ie için Fransa ve İtalya'dan teklif!

Trabzonspor'un stoper oyuncusu Edgar Ie için Fransa ve İtalya'dan teklif geldi.

, Fotoğraf; AA
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Edgar Ie için Fransa ve İtalya'dan teklif!
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17 Aralık 2020 10:28
Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferinde takas olarak bonservisi Trabzonspor'a verilen Edgar Ie hem geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da hem de bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla transferde ilgi odağı oldu.

Portekizli stoper için Fransız ekibi St. Etienne, Fırtına'ya 2 milyon Euro önerdi.

Ancak Karadeniz temsilcisi bu rakamı yetersiz buldu. Fransız ve İtalyan ekiplerinin radarında olan 26 yaşındaki stoper için sezon sonunda iyi bir teklif bekleniyor.



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