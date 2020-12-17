Edgar Ie için Fransa ve İtalya'dan teklif!

Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferinde takas olarak bonservisi Trabzonspor'a verilen Edgar Ie hem geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da hem de bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla transferde ilgi odağı oldu.



Portekizli stoper için Fransız ekibi St. Etienne, Fırtına'ya 2 milyon Euro önerdi.



Ancak Karadeniz temsilcisi bu rakamı yetersiz buldu. Fransız ve İtalyan ekiplerinin radarında olan 26 yaşındaki stoper için sezon sonunda iyi bir teklif bekleniyor.



