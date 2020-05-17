Eczacıbaşı VitrA'dan, Merve Dalbeler'e teşekkür mesajı

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 32 yaşındaki libero Merve Dalbeler'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
Eczacıbaşı VitrA'dan, Merve Dalbeler'e teşekkür mesajı
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17 Mayıs 2020 19:25
Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 32 yaşındaki libero Merve Dalbeler'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Merve Dalbeler'le tekrar çalıştığımız için çok mutlu olduk. Kendisine kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz." denildi.

Merve Dalbeler, 18 yaşında Eczacıbaşı A Takımı'na yükseldi. Geçtiğimiz sezon turuncu-beyazlılarla ikinci dönemini yaşayan oyuncu, kariyeri boyunca kulüp ve milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti.

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