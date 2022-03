Durant: "Öfkeliyken oynamak çok daha keyifli!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, "öfkeli" oynadığında basketboldan daha çok keyif aldığını söyledi.



KD, 'The ETCs' isimli podcast'inde belli bir tavırla oynamanın, "mutlu" ve kaygısız bir şekilde oynamaktan daha eğlenceli olduğunu itiraf etti:



"Her zaman, en sıska adam ben olduğum için herkesin bana zorbalık etmeye çalışacağını düşündüğüm bir mentalitem oldu. Yani her zaman bu düşünceyle oynamak zorundaydım. Bence hepimiz bu şekilde oynamak isteriz. Öfke, en iyi halimizi ortaya çıkaran bir şey. Ben de öyle oynadığımı düşünüyorum.



Kendimi daha neşeli veya mutluyken daha iyi oynadığıma ikna etmeye çalışsam da, öfkeli bir şekilde oynamaktan daha çok keyif alıyorum. Çünkü daha odaklı oluyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Tabii ki her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak isterim ama bu şekilde sanki biraz daha iyi odaklandığımı düşünüyorum ve vazifemi tamamen yerine getirmeyi arzuluyorum.



Başka hiçbir şeyin önemi yokmuşcasına, bencilce bir yaklaşım bu. Bazı maçlarda takım arkadaşlarıma, koçlarıma veya başka birine yardım etmeye falan çalıştığım için odağımın taraftarlara ve etrafıma kaydığı oluyordu. Ama bu mentaliteyle oynadığımda başka hiçbir şeyin önemi olmuyor, sadece sessizlik oluyor ve önümdekine odaklanıp en iyisini yapmaya çalışıyorum.



Bu anlayışın beni daha derin ve daha karanlık bir yere götürdüğünü söyleyebilirim."



Durant bu sezon 29.7 sayı, 7.3 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.