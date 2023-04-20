Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, bu yılki MVP ödülü adayının Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid olduğunu söyledi.



Durant, 'Boardroom' podcast'inin son bölümünde birkaç gün içinde açıklanacak olan ödül için tercihini şu şekilde açıkladı:



"(Nikola) Jokic'in ve Giannis'in (Antetokounmpo) hayranlarını Twitter'da karşıma almak istemediğim için aslında bir şey söylemeyecektim, ama tercihim Joel. Geçen yıl da adayım Joel'di. Başlangıçta aday bendim, ama iki sene üst üste dizimin üzerine birileri düştüğü için sakatlanıp durdum. O yüzden Embiid diyeceğim.



Savunma tarafına hiç bakmayacağım bile, adam dominant ve durdurması da imkansız. Ödülü hiç kazanmadığı için ona iltimas geçtiğim falan da yok, son iki yıldır acayip bir seviyede oynuyor. Yani, MVP olmak için daha ne yapması gerekiyor bilmiyorum. Maçları da kazanıyorlar."



Normal sezonda çıktığı 66 maçta Embiid, 76ers formasıyla 33.1 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamıştı.





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