Phoenix Suns'ın yeni yıldızı Kevin Durant, kendisinin ve eski takım arkadaşı Kyrie Irving'in Brooklyn Nets'ten takas talebinde bulunmalarının, NBA'in popülaritesini arttırma yolunda pozitif katkısı olduğunu söyledi.



Durant, 2021'de Nets ile sözleşmesini 2025-26 sezonuna kadar uzatan dört yıllık bir kontrat imzaladıktan sonra, takım arkadaşı Irving'in takas talebinde bulunup Dallas Mavericks'e gönderilmesiyle, kendisi de aynı talepte bulunmuş ve Suns için ayrılmıştı.



KD buna benzer gelişmelerin ligin popülaritesini daha da arttırdığını savundu:



"Bunun lige kötü etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bence daha çok dikkat topluyor ve daha fazla insan heyecanlanıyor. Bana gelen tweet'ler, takaslandığıma dair aldığımız haberler, Kyrie'nin takas edilmesi, bunların hepsi lige daha fazla ilgi toplanmasını sağlıyor ve parayı da buradan kazanıyorsunuz. Yani dürüst olmak gerekirse, lig için harika olduğunu düşünüyorum."



"NE ZAMANDAN BERİ YANLIŞ OLDU?"



Irving ise, ligde mevcut durumlarından memnun olmayan oyuncuların ayrılma talebinde bulunmaları gerektiğini açıkladı:



"Bu kötü bir durum. Neden kimsenin takas isteme olanağı olmasın ki? Ben bunu merak ediyorum. Kendiniz, mutluluğunuz ve iç huzurunuz için büyük iş kararları almak ne zaman 'korkunç' bir hal aldı? Her işverenle iyi geçineceksiniz diye bir kaide yok. Yani başka bir yere gitme şansınız varsa ve bunu yasal olarak yapıyorsanız, bunda bir sorun olduğunu düşünmüyorum."



KD'nin All-Star arasının ardından Suns ile ilk maçına çıkması bekleniyor.





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