Drummond, "kesinlikle" Cavs'de kalmayı planlıyor!

Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond, kendisini bir yıl daha Cleveland'da tutacak oyuncu opsiyonunu kullanmayı planladığını belirtti.



Drummond, ESPN'in "Le Batard & Friends STUpodity" podcast bölümünde, gelecek sezon "kesinlikle" Cleveland'da olacağını söyledi.



Drummond, bu sezon sonunda opsiyonunu kullanma konusunda planlarının ne olduğu sorulduğunda, şu şekilde konuştu:



"Evet, vazgeçmek zor olacak, bu yüzden hala Cleveland'da kalacağıma güvenebilirsiniz. Kesinlikle Cleveland'da olacağım."



Drummond, Cavs'e son takas tarihinden önce Detroit Pistons tarafından takas edilmişti ve 2020-21 sezonu için 28.8 milyon dolarlık bir opsiyonu bulunuyor.



"BU PARA, DRUMMOND'DAN İYİSİNE HARCANAMAZ"



Cavs genel menajeri Koby Altman, bu yaz serbest bir oyuncu olsa bile, Drummond'ın buna değecek bir kumar olduğunu açıklamıştı:



"Bence yaşı ve ekibimize getirdiklerine bakınca, onu potansiyel olarak uzun vadeli bir oyuncu olarak görüyoruz. Açıkçası, eğer kullanırsa, maaş alanımız açısından iyi durumda olduğumuzu düşündüğümüz bir oyuncu opsiyonu var. Oyuncu opsiyonunu kullanırsa, bu para Andre Drummond dışında kimseye daha iyi bir şekilde harcanamaz."



Drummond, Cleveland ile sadece sekiz maçta 17.5 sayı ve 11.1 ribaund ortalamalar kaydetmişti.



