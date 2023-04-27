Golden State Warriors forveti Draymond Green, playoff ilk tur serisi 5. maçında Sacramento Kings taraftarları tarafından yuhalanması hakkında konuştu.



Warriors forveti, ilk çeyreğin ortasında oyuna girdiği andan itibaren Sacramento'daki taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.



Green, 21 sayıyla tamamladığı ve takımının 126-113 galibiyete ulaşıp seride 3-2 öne geçmeyi başardığı karşılaşma sonrası, 'kötü adam' unvanı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Kötü adam unvanını kovalıyor değilim. Kötü adam olmak eğlenceli bir şey değil. Keyifli hiç değil. Ama aynı zamanda, mücadeleden de asla kaçmam. Yani bu ister bir oyuncuyla, ister bir hayran kitlesiyle olsun, böyle şeyler olacaktır ve gülü seven de dikenine katlanır.



3. maçta oynayamadıktan sonra 4. maçta oynadığımda, Chase'teki taraftarlardan duyduğum tezahüratlar harikaydı. Yani eğer bunun keyfini çıkaracaksanız, o zaman diğer tarafta bir şeyler işiteceğinizi de kabullenmeniz gerekiyor.



Bu maçta da düşüncelerim bu şekildeydi. Sahaya ayak bastığım andan itibaren taraftarların bana bir şeyler söyleyeceğini biliyordum ve doğrusunu söylemek gerekirse, onları neredeyse hiç duymadım bile. Görevime odaklanmıştım ve enerjimi onlara değil, maçı kazanmaya harcamak istedim."



Serinin 6. maçı Cumartesi günü oynanacak.





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