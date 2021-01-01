Draymond: "Çoğu insan, basketbol oyununu hiç öğrenemeyecek"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, basketbolu analiz etmeye çalışan ancak oyunun kendisi hakkında bir fikri olmayan insanları eleştirdi.



Green, The Athletic'den Anthony Slater'a, çoğu insanın basketbol oyununu asla öğrenemeyeceğini, çünkü bunun için öncelikle oyunu anlamadıklarını kabul etmeleri gerektiğini söyledi:



"Bu, insanların basketbol oyununu bilmesini gerektirir ve çoğu insan hiçbir şey bilmiyor. Keşke tersi olsa, ama öyle bir durum yok. Çoğu insan basketbol oyununu asla öğrenemeyecek.



Bildiklerini sanıyorlar ama hiçbir fikirleri yok. Yani, bu böyle. Maç izleyip kimin şut soktuğunu gördüğünde, oyunu analiz edebileceklerini düşünenlerin aksine, oyunu gerçekten bilen pek az insandan biri olmaktan ve basketbol oyununda neler olup bittiğini gerçekten bilenlerin bulunduğu nadir kategoride yer almaktan çok keyif alıyorum.



"KİMSE BUNU KABUL ETMEYECEKTİR..."



Draymond, ifadelerine şu şekilde devam etti:



Bir şeyi öğrenmek için, öncelikle neyi bilmediğinizi anlamanız gerekiyor ve çoğu insan hiçbir şey bilmediğini anlamıyor, yani bu yüzden bir b*k değiller. Ki bu da normal olanı.



Uyuşturucu bağımlılarında olduğu gibi. Rehabilitasyonun ilk adımı, uyuşturucu bağımlısı olduğunuzu kabul etmektir... Basketbol oyununu bildiklerini düşünen tüm bu internet fenomenlerinin, aslında hiçbir şey bilmediklerini kabul etmeleri gerek. Lakin kimse böyle bir şey yapmaz."



