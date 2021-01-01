Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Draymond: "Çoğu insan, basketbol oyununu hiç öğrenemeyecek"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, basketbolu analiz etmeye çalışan ancak oyunun kendisi hakkında bir fikri olmayan insanları eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, basketbolu analiz etmeye çalışan ancak oyunun kendisi hakkında bir fikri olmayan insanları eleştirdi.

Green, The Athletic'den Anthony Slater'a, çoğu insanın basketbol oyununu asla öğrenemeyeceğini, çünkü bunun için öncelikle oyunu anlamadıklarını kabul etmeleri gerektiğini söyledi:

"Bu, insanların basketbol oyununu bilmesini gerektirir ve çoğu insan hiçbir şey bilmiyor. Keşke tersi olsa, ama öyle bir durum yok. Çoğu insan basketbol oyununu asla öğrenemeyecek.

Bildiklerini sanıyorlar ama hiçbir fikirleri yok. Yani, bu böyle. Maç izleyip kimin şut soktuğunu gördüğünde, oyunu analiz edebileceklerini düşünenlerin aksine, oyunu gerçekten bilen pek az insandan biri olmaktan ve basketbol oyununda neler olup bittiğini gerçekten bilenlerin bulunduğu nadir kategoride yer almaktan çok keyif alıyorum.

"KİMSE BUNU KABUL ETMEYECEKTİR..."

Draymond, ifadelerine şu şekilde devam etti:

Bir şeyi öğrenmek için, öncelikle neyi bilmediğinizi anlamanız gerekiyor ve çoğu insan hiçbir şey bilmediğini anlamıyor, yani bu yüzden bir b*k değiller. Ki bu da normal olanı.

Uyuşturucu bağımlılarında olduğu gibi. Rehabilitasyonun ilk adımı, uyuşturucu bağımlısı olduğunuzu kabul etmektir... Basketbol oyununu bildiklerini düşünen tüm bu internet fenomenlerinin, aslında hiçbir şey bilmediklerini kabul etmeleri gerek. Lakin kimse böyle bir şey yapmaz."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal