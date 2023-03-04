Fenerbahçe, 5 Mart'ta sona erecek transfer döneminde bir sürprize daha imza atabilir.



Borussia Dortmund, bir süre önce Mahmoud Dahoud'a sözleşmesinin uzatılmayacağını, kendisine kulüp bulmasını tebliğ etti. 6 yıldır forma giydiği Alman ekibinden ayrılmaya hazırlanan Dahoud'a Fenerbahçe'de talip oldu.



YA HEMEN YA SEZON SONU



Piyasa değeri 18 milyon euro olan Alman orta saha oyuncusunu bedelsiz şekilde kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, oyuncu ve menajeriyle pazarlıklara başladı. Suriye asıllı futbolcuyla prensip anlaşmasına varılırken, Dortmund'un sorun çıkarmaması halinde transferin hemen gerçekleşeceği öğrenildi.



Ancak, Alman ekibi şu an için bonservis talep ederse Dahoud ile sezon sonu için anlaşma sağlanacak.





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