Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak 2023? Doğalgaz yardımı tamamlandı ne demek?

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2023 doğal Gaz yardım desteği ne zaman yatacak sorusunun yanıtı son gelişmelerle takip ediliyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemeleri sürüyor. Yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında değişen destek tutarının kış dönemi ödeme tarihi için beklenen açıklama geldi. Peki, doğal gaz desteği ne zaman yatacak?Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.E-Devlet başvurusunun ardından karşılaşılan "Doğalgaz Yardımı tamamlandı" ibaresi, başvuru süreciyle ilgili bilgilendirme amacı taşımaktadır. Doğalgaz yardımı başvurusu sonrası e-devlet üzerinden sorgulama yapıldığında 'Doğalgaz Yardımı Tamamlandı' uyarısı görülmesi halinde doğalgaz yardımının tamamlandığını ve doğalgaz desteği alma yönünde değerlendirmenin gerçekleştiği anlamına gelmektedir.Doğalgaz Tüketim Destek Programı kapsamında ödemelerin belirli periyotlar içerisinde gerçekleştiğini belirten Bakan Yanık, "Kış döneminde yapmış olduğumuz ödemelerin ilkinde 366.524 hanemize 271,8 milyon TL ödeme yapmıştık. İkinci ödememizde ise 178.261 hanemize 130,8 milyon TL ödeme yapacağız. Böylece Doğalgaz Tüketim Destek Programı kış dönemi kapsamında bu yıl bitmeden 544 bini aşkın hanemize toplam 402,6 milyon TL destek vermiş olacağız" dedi.Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında değişiyor." ifadelerini kullandı."Doğal Gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;• Türk vatandaşı olması,• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması• Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.