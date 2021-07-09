Djokovic, Wimbledon finalinde Berrettini'nin rakibi oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, finale çıktı.



Başkent Londra'da düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde oynanan ikinci yarı final maçında Djokovic, 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile karşı karşıya geldi.



Merkez Kort'ta oynanan ve 2 saat 44 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden Djokovic, Wimbledon'da 7, grand slam turnuvalarında ise 30. kez finale yükseldi.



Kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Sırp tenisçi, 11 Temmuz Pazar günü kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak.



