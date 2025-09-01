Djiku, Spartak Moskova'yı reddetti; Braga devrede

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Alexander Djiku, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'nın teklifini geri çevirdi.



Spartak Moskova, Fenerbahçe'ye 4 milyon euroluk bonservis üzerinde büyük oranda anlaştı. Ancak Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre 31 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu, eşinin Rusya'ya gitmek istememesi nedeniyle teklifi kabul etmedi.



BRAGA'DAN TEKLİF

Öte yandan Portekiz Ligi takımlarından Braga, Alexander Djiku için Fenerbahçe'ye teklif geldi.Başka takımlardan da teklif alan Alexander Djiku'nun ayrılık konusunda kararsız olduğu öğrenildi.Kısa bir süre içerisinde Alexander Djiku'nun Fenerbahçe'deki geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.