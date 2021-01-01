Dinwiddie, Nets ekibi "Finallere kalırsa" kadroya dönebilir!

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'nin Los Angeles merkezli rehabilitasyonundan Nets ekibine "er ya da geç" dönmeyi ve ekibin NBA Finalleri'ne ulaşması durumunda, yeniden oynamayı planladığı iddia edildi.



Dinwiddie, geçtiğimiz Aralık ayında çapraz bağlarını koparmış ve sezonu kapatmıştı.



New York Daily News'den Kristian Windfield'e göre, bir kaynak Dinwiddie hakkında "Takımını desteklemek için kesinlikle Brooklyn'de olacak." şeklinde konuştu.



Dinwiddie, kariyeri boyunca kendisini çalıştıran ünlü NBA antrenörü Olin Simplis ile saha içi çalışmalarına geri dönmüş bulunuyor. Dinwiddie, Colorado'daki bir kolejde geçirdiği temassız bir sakatlıkta sol dizindeki çapraz bağını, menisküsünü ve yan bağlarını koparmıştı ve şimdi ise iyileşerek, altı NBA sezonunda All-Star kalibreli bir oyuncu olma yolunda çalışıyor.



Koç Steve Nash, geçtiğimiz günlerde Dinwiddie'nin geri dönme olasılığı konusunda pek hevesli konuşmamıştı. 6 Haziran'da Dinwiddie ile takıma geri dönme konusunda hiçbir görüşme yapmadığını söyleyen Nash, 4 Mayıs'ta ise yedek guardın playofflara dönme ihtimalinin yüksek olmadığını belirtmişti.



Dinwiddie, 12.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi beklendiği için bu ölü sezonda serbest kalacak.



