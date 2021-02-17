Dinamo Kiev-Club Brugge maçının başlama saati değişti

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Dinamo Kiev-Club Brugge maçının başlama saatinin değiştiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dinamo Kiev-Club Brugge maçının başlama saati değişti
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17 Şubat 2021 16:56
UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Belçika'nın Club Brugge takımı arasında yarın oynanacak son 32 turu ilk maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın olumsuz hava koşulları sebebiyle TSİ 20.55 yerine 18.00'de başlayacağı belirtildi.

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