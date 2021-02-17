Dinamo Kiev-Club Brugge maçının başlama saati değişti

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Belçika'nın Club Brugge takımı arasında yarın oynanacak son 32 turu ilk maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.Günde 1345$ kazanmanın sırrını yatırım uzmanlarından öğrenin! Günün en çok kazandıran hisse senedi! Tıklayın!
UEFA'dan yapılan açıklamada, başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın olumsuz hava koşulları sebebiyle TSİ 20.55 yerine 18.00'de başlayacağı belirtildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın olumsuz hava koşulları sebebiyle TSİ 20.55 yerine 18.00'de başlayacağı belirtildi.