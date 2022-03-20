Dimitris Pelkas: "Gol için vurdum, gol oldu!"

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, İttifak Holding Konyaspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dimitris Pelkas: 'Gol için vurdum, gol oldu!'
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20 Mart 2022 21:13
Fenerbahçe'nin Yunan hücumcusu Dimitris Pelkas, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Pelkas "Maçın tamamında kontrol bizdeydi. İlk yarı golü yedik ama ikinci yarıya yine çok istekli çıktı. Konyaspor'dan daha fazla istedik. Kazandığımız için mutluyum. Milli ara var. Soyunma odasında maçtan sonra Attila Szalai'nin sakatlığı vardı. Çok iyi bir insan, umarım durumu ciddi değildir." dedi.

Golü hakkında da konuşan Pelkas "Topu iyi kontrol ettim. Gol atmak için vurdum. İlk şutum iyi değildi, ikinci şutum savunmaya çarptı. İkinci yarı çok daha iyiydik." ifadelerini kullandı.

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