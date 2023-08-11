DGS sosyal hizmet taban puanları 2023-2024: DGS sosyal hizmet taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE KNT TAVAN TABAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 306,66580 292,41513 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 288,75841 273,69731 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 321,06931 272,06086 Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 270,34652 270,34652 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 276,02757 268,30108 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 273,42985 265,40561 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,22802 265,22802 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 264,87723 264,87723 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 267,54756 261,58236 Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 268,00371 260,35956 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 276,80788 259,48562 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 270,31323 259,27599 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 271,52704 259,08228 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 256,91476 256,91476 Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4 266,56560 256,27871 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 283,14313 255,61861 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 255,20204 255,20204 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 276,00097 255,13633 Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 268,51678 253,99205 KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 253,62595 253,62595 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 267,23491 253,58345 Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 272,50211 253,34195 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 266,17691 253,17739 İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 252,34409 252,34409 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 283,95400 252,09716 Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 253,55326 251,83163 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 254,53275 251,26869 Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 251,23225 251,23225 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 250,41067 250,41067 Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 5 255,21234 250,24164 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 290,44573 250,17969 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 253,63995 250,02159 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖ) 450 331,46697 249,63118 Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 263,74004 249,44106 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 257,63262 249,41423 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 249,25254 249,25254 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 249,23289 249,23289 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 248,97883 248,97883 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 5 270,61419 248,00021 Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 276,34189 247,96629 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 260,91013 247,79037 Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 5 261,95307 247,58743 Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 251,84712 247,49108 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 266,11994 247,26744 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 5 250,56210 246,50178 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 253,77087 246,18766 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 248,95268 245,39561 Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 253,41043 245,38953 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İÖ) 4 264,19261 245,32460 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 246,99560 244,82326 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 266,63994 244,71811 Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 5 275,78043 244,33615 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 247,95637 244,18534 Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 251,35117 242,96543 Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 6 249,99056 242,74370 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 259,93838 242,61427 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 5 258,40383 242,42828 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 242,35412 242,35412 Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 243,31979 242,26071 Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 246,15726 242,03790 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 241,87634 241,87634 İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 2 250,35747 241,72462 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 245,78388 241,64360 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 247,27351 241,22914 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 5 244,55687 240,37931 Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) 5 249,51643 240,27877 Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 248,81258 239,73114 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 2 250,53718 238,31498 Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 240,32002 236,99876 Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 4 245,18764 236,12776 Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 6 251,07475 235,33156 Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 254,46155 232,78915 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) 1000 299,52990 231,97029 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 243,55248 228,65576 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 229,42099 227,15851 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 3 227,81071 224,67711 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 226,22288 223,70564 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 6 240,85112 223,26772 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 243,19729 221,85033 Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 2 209,84995 202,86818

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri sosyal hizmet oldu. Bu noktada ''Sosyal hizmet taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Sosyal hizmet taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…İşte DGS Sosyal hizmet bölümü taban puanları;DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları