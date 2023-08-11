DGS sosyal hizmet taban puanları 2023-2024: DGS sosyal hizmet taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|306,66580
|292,41513
|Hacettepe Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|3
|288,75841
|273,69731
|İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|321,06931
|272,06086
|Maltepe Üniversitesi
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|270,34652
|270,34652
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|2
|276,02757
|268,30108
|Ankara Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|273,42985
|265,40561
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|265,22802
|265,22802
|Üsküdar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|264,87723
|264,87723
|Gazi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|267,54756
|261,58236
|Anadolu Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|268,00371
|260,35956
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|276,80788
|259,48562
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|270,31323
|259,27599
|Kocaeli Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|271,52704
|259,08228
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|256,91476
|256,91476
|Akdeniz Üniversitesi
|Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|4
|266,56560
|256,27871
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|3
|283,14313
|255,61861
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|255,20204
|255,20204
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|276,00097
|255,13633
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|268,51678
|253,99205
|KTO Karatay Üniversitesi
|Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|253,62595
|253,62595
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|267,23491
|253,58345
|Fırat Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|5
|272,50211
|253,34195
|Süleyman Demirel Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|5
|266,17691
|253,17739
|İstanbul Kent Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|252,34409
|252,34409
|Selçuk Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|283,95400
|252,09716
|Munzur Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|2
|253,55326
|251,83163
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|254,53275
|251,26869
|Nişantaşı Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|251,23225
|251,23225
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|250,41067
|250,41067
|Sakarya Üniversitesi
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|5
|255,21234
|250,24164
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|6
|290,44573
|250,17969
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|253,63995
|250,02159
|Anadolu Üniversitesi
|Açıköğretim Fakültesi (AÖ)
|450
|331,46697
|249,63118
|Uşak Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|5
|263,74004
|249,44106
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
|7
|257,63262
|249,41423
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|249,25254
|249,25254
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|249,23289
|249,23289
|Başkent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|248,97883
|248,97883
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Edebiyat Fakültesi
|5
|270,61419
|248,00021
|Kırıkkale Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|6
|276,34189
|247,96629
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|260,91013
|247,79037
|Yalova Üniversitesi
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|5
|261,95307
|247,58743
|Selçuk Üniversitesi
|Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|4
|251,84712
|247,49108
|Düzce Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|6
|266,11994
|247,26744
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|5
|250,56210
|246,50178
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|253,77087
|246,18766
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|6
|248,95268
|245,39561
|Sinop Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|2
|253,41043
|245,38953
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Edebiyat Fakültesi (İÖ)
|4
|264,19261
|245,32460
|Çankırı Karatekin Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|2
|246,99560
|244,82326
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|266,63994
|244,71811
|Atatürk Üniversitesi
|Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|5
|275,78043
|244,33615
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|4
|247,95637
|244,18534
|Bitlis Eren Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|6
|251,35117
|242,96543
|Bingöl Üniversitesi
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|6
|249,99056
|242,74370
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|6
|259,93838
|242,61427
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)
|5
|258,40383
|242,42828
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|242,35412
|242,35412
|Siirt Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|2
|243,31979
|242,26071
|Karabük Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|5
|246,15726
|242,03790
|Başkent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|241,87634
|241,87634
|İstanbul Kent Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|250,35747
|241,72462
|Kafkas Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|3
|245,78388
|241,64360
|Gümüşhane Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|247,27351
|241,22914
|Gümüşhane Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|5
|244,55687
|240,37931
|Sakarya Üniversitesi
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|5
|249,51643
|240,27877
|Yalova Üniversitesi
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|4
|248,81258
|239,73114
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
|Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu
|2
|250,53718
|238,31498
|Şırnak Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|240,32002
|236,99876
|Iğdır Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|4
|245,18764
|236,12776
|Bingöl Üniversitesi
|Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ)
|6
|251,07475
|235,33156
|Nişantaşı Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|254,46155
|232,78915
|Atatürk Üniversitesi
|Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ)
|1000
|299,52990
|231,97029
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|7
|243,55248
|228,65576
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|229,42099
|227,15851
|Başkent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|227,81071
|224,67711
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|226,22288
|223,70564
|Üsküdar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|6
|240,85112
|223,26772
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|243,19729
|221,85033
|Maltepe Üniversitesi
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU)
|2
|209,84995
|202,86818