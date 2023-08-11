Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:32 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:32

DGS sosyal hizmet taban puanları 2023-2024: DGS sosyal hizmet taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi sırada DGS tercih süreci var. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu noktada DGS taban puanları gündemdeki yerini aldı. En çok araştırılan bölümlerden biri ise DGS sosyal hizmet taban puanları oldu. Peki, 2023 DGS sosyal hizmet taban puanları açıklandı mı? İşte 2023 DGS sosyal hizmet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

DGS sosyal hizmet taban puanları 2023-2024: DGS sosyal hizmet taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
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Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri sosyal hizmet oldu. Bu noktada ''Sosyal hizmet taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Sosyal hizmet taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…
DGS SOSYAL HİZMETTABAN PUANLARI 2023 

İşte DGS Sosyal hizmet bölümü taban puanları;

DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

 

ÜNİVERSİTEFAKÜLTEKNTTAVANTABAN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 306,66580 292,41513
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 288,75841 273,69731
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 321,06931 272,06086
Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 270,34652 270,34652
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 276,02757 268,30108
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 273,42985 265,40561
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,22802 265,22802
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 264,87723 264,87723
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 267,54756 261,58236
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 268,00371 260,35956
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 276,80788 259,48562
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 270,31323 259,27599
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 271,52704 259,08228
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 256,91476 256,91476
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4 266,56560 256,27871
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 283,14313 255,61861
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 255,20204 255,20204
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 276,00097 255,13633
Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 268,51678 253,99205
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 253,62595 253,62595
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 267,23491 253,58345
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 272,50211 253,34195
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 266,17691 253,17739
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 252,34409 252,34409
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 283,95400 252,09716
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 253,55326 251,83163
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 254,53275 251,26869
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 251,23225 251,23225
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 250,41067 250,41067
Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 5 255,21234 250,24164
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 290,44573 250,17969
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 253,63995 250,02159
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖ) 450 331,46697 249,63118
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 263,74004 249,44106
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 257,63262 249,41423
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 249,25254 249,25254
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 249,23289 249,23289
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 248,97883 248,97883
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 5 270,61419 248,00021
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 276,34189 247,96629
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 260,91013 247,79037
Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 5 261,95307 247,58743
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 251,84712 247,49108
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 266,11994 247,26744
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 5 250,56210 246,50178
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 253,77087 246,18766
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 248,95268 245,39561
Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 253,41043 245,38953
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İÖ) 4 264,19261 245,32460
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 246,99560 244,82326
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 266,63994 244,71811
Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 5 275,78043 244,33615
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 247,95637 244,18534
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 251,35117 242,96543
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 6 249,99056 242,74370
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 259,93838 242,61427
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 5 258,40383 242,42828
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 242,35412 242,35412
Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 243,31979 242,26071
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 246,15726 242,03790
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 241,87634 241,87634
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 2 250,35747 241,72462
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 245,78388 241,64360
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 247,27351 241,22914
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 5 244,55687 240,37931
Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) 5 249,51643 240,27877
Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 248,81258 239,73114
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 2 250,53718 238,31498
Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 240,32002 236,99876
Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 4 245,18764 236,12776
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) 6 251,07475 235,33156
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 254,46155 232,78915
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) 1000 299,52990 231,97029
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 243,55248 228,65576
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 229,42099 227,15851
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 3 227,81071 224,67711
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 226,22288 223,70564
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 6 240,85112 223,26772
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 243,19729 221,85033
Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 2 209,84995 202,86818
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