Deprem olacak mı? 17 Ağustos 2023 deprem olacak mı, oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Peki, 17 Ağustos 2023 deprem olacak mı, oldu? 17 AĞUSTOS 2023 DEPREM OLACAK MI, OLDU?
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kozan'da gerçekleşen M5,5'luk artçı depremin geleceğini geçen hafta twitterdan yazmıştım. Bunun ardından daha büyük deprem gelirse ya da Adana"ya inerse şaşırırım. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.08.16 11:32:11 36.5873 29.1355 27.5 -.- 2.9 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.08.16 11:10:08 36.4850 36.2563 15.2 -.- 2.0 -.- KICI-BELEN (HATAY) İlksel
2023.08.16 10:45:02 38.0750 37.1685 5.0 -.- 1.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 10:40:07 38.4668 37.4725 7.3 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.16 10:31:42 38.2988 37.8177 5.0 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.16 10:07:17 36.4140 35.6918 5.0 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.16 10:04:02 38.5845 42.2163 4.8 -.- 2.3 -.- CEKMECE-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.08.16 09:41:20 36.3468 35.9387 3.6 -.- 1.1 -.- HUYUK-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.08.16 09:32:23 38.0677 37.2175 5.0 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 09:28:43 38.6482 37.3833 2.9 -.- 1.4 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.16 07:33:46 38.3600 37.4283 2.4 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 07:31:12 38.0603 36.7227 14.1 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 07:27:54 37.6105 37.3562 3.9 -.- 2.1 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 07:12:48 38.2883 38.2935 5.0 -.- 2.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.16 06:48:13 34.8848 24.5492 24.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.16 06:46:37 38.6343 39.7358 8.2 -.- 2.4 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.08.16 05:48:49 35.2967 35.5455 87.3 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.16 05:44:37 37.8992 27.5952 7.2 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.08.16 05:44:28 38.3400 38.2613 5.0 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.16 05:38:27 38.3332 38.8782 5.2 -.- 2.6 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.16 05:30:49 38.3358 38.8993 5.6 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.16 05:29:59 37.8945 27.6070 6.0 -.- 2.9 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.08.16 04:47:04 38.5843 37.3363 5.0 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel