Deprem olacak mı? 17 Ağustos 2023 deprem olacak mı, oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Peki, 17 Ağustos 2023 deprem olacak mı, oldu?Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kozan'da gerçekleşen M5,5'luk artçı depremin geleceğini geçen hafta twitterdan yazmıştım. Bunun ardından daha büyük deprem gelirse ya da Adana"ya inerse şaşırırım. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2023.08.16 11:32:11 36.5873 29.1355 27.5 -.- 2.9 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) İlksel2023.08.16 11:10:08 36.4850 36.2563 15.2 -.- 2.0 -.- KICI-BELEN (HATAY) İlksel2023.08.16 10:45:02 38.0750 37.1685 5.0 -.- 1.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.16 10:40:07 38.4668 37.4725 7.3 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel2023.08.16 10:31:42 38.2988 37.8177 5.0 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel2023.08.16 10:07:17 36.4140 35.6918 5.0 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2023.08.16 10:04:02 38.5845 42.2163 4.8 -.- 2.3 -.- CEKMECE-TATVAN (BITLIS) İlksel2023.08.16 09:41:20 36.3468 35.9387 3.6 -.- 1.1 -.- HUYUK-ARSUZ (HATAY) İlksel2023.08.16 09:32:23 38.0677 37.2175 5.0 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.16 09:28:43 38.6482 37.3833 2.9 -.- 1.4 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel2023.08.16 07:33:46 38.3600 37.4283 2.4 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.16 07:31:12 38.0603 36.7227 14.1 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.16 07:27:54 37.6105 37.3562 3.9 -.- 2.1 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel2023.08.16 07:12:48 38.2883 38.2935 5.0 -.- 2.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel2023.08.16 06:48:13 34.8848 24.5492 24.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel2023.08.16 06:46:37 38.6343 39.7358 8.2 -.- 2.4 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel2023.08.16 05:48:49 35.2967 35.5455 87.3 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel2023.08.16 05:44:37 37.8992 27.5952 7.2 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel2023.08.16 05:44:28 38.3400 38.2613 5.0 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel2023.08.16 05:38:27 38.3332 38.8782 5.2 -.- 2.6 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel2023.08.16 05:30:49 38.3358 38.8993 5.6 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel2023.08.16 05:29:59 37.8945 27.6070 6.0 -.- 2.9 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel2023.08.16 04:47:04 38.5843 37.3363 5.0 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel