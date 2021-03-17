Deniz Türüç'ün gözü Şenol Güneş'te

Fenerbahçe'den kiralık olarak gittiği Başakşehir'de takım olarak kabus gibi bir sezon geçiren Deniz Türüç bireysel performansıyla ise yine milli takıma seçilmeye aday.



Beşiktaş'a dört günde 2 gol 1 asist



Başakşehir'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta da forma giyen Deniz Türüç, Manchester United maçındaki 1 gol, 1 asist performansıyla göz kamaştırmıştı. Beşiktaş karşısında da 4 günde oynanan iki maçta 2 gol, 1asistlik bir form grafiği yakalayan milli futbolcu, Şenol Güneş'ten davet bekliyor.



9 milli maçta 2 gol 2 asist



Milli Takım kariyerinde de çıktığı 9 maçta 2 gol, 2 asistlik istatistik yapan Deniz'in yine aday kadroda olacağı belirtiliyor.



