Deniz Türüç'ün gözü Şenol Güneş'te

Başakşehir'de takım olarak kabus gibi bir sezon geçiren Deniz Türüç bireysel performansıyla ise yine milli takıma seçilmeye aday.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Deniz Türüç'ün gözü Şenol Güneş'te
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17 Mart 2021 12:26
Deniz Türüç
Deniz Türüç
Başakşehir
Fenerbahçe'den kiralık olarak gittiği Başakşehir'de takım olarak kabus gibi bir sezon geçiren Deniz Türüç bireysel performansıyla ise yine milli takıma seçilmeye aday.

Beşiktaş'a dört günde 2 gol 1 asist

Başakşehir'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta da forma giyen Deniz Türüç, Manchester United maçındaki 1 gol, 1 asist performansıyla göz kamaştırmıştı. Beşiktaş karşısında da 4 günde oynanan iki maçta 2 gol, 1asistlik bir form grafiği yakalayan milli futbolcu, Şenol Güneş'ten davet bekliyor.

9 milli maçta 2 gol 2 asist

Milli Takım kariyerinde de çıktığı 9 maçta 2 gol, 2 asistlik istatistik yapan Deniz'in yine aday kadroda olacağı belirtiliyor.



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