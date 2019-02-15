Daniel Pancu'dan Lucescu ve Türkiye itirafları!

Romanya'nın köklü takımlarından olan ancak zor günlerden geçen Rapid Bükreş'i çalıştıran Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Romanya basınına verdiği röportajda çarpıcı sözler kullandı.
Antalya'da yaptıkları devre arası kampında konuşan Pancu, Türkiye Milli Takımı'ndaki görevine son verilen Mircea Lucescu hakkında ''Mircea Lucescu'nun şu an Rapid'e döneceğini düşünmüyorum ama 2-3 sene içinde kesinlikle Rapid'e gelecektir. Ben de onunla birlikte çalışmak çok isterim. Lucescu ile çalışmak benim için bir onur olur.'' dedi.
''BEŞİKTAŞ'A GİTMESİNİ İSTERİM...''
Mircea Lucescu'nun PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan Lucescu hakkında çıkan Beşiktaş iddialarını da değerlendiren Daniel Pancu, ''Razvan'ın Beşiktaş'a gitmesini isterim ama şu anda PAOK ile büyük planları var.'' sözlerini kullandı.
''TÜRK PASAPORTU ALABİLİRİM''
Türkiye'de takım çalıştırmak istediğini de kaydeden genç teknik adam, ''Türkiye'de 2. Lig veya 3. Lig'de yabancı teknik direktörlerin çalışmasına izin verilmiyor. Türk pasaportu alabilirsem o zaman çalışabilirim. Günün birinde Türkiye'de takım çalıştırmak istiyorum.'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Antalya'da yaptıkları devre arası kampında konuşan Pancu, Türkiye Milli Takımı'ndaki görevine son verilen Mircea Lucescu hakkında ''Mircea Lucescu'nun şu an Rapid'e döneceğini düşünmüyorum ama 2-3 sene içinde kesinlikle Rapid'e gelecektir. Ben de onunla birlikte çalışmak çok isterim. Lucescu ile çalışmak benim için bir onur olur.'' dedi.
''BEŞİKTAŞ'A GİTMESİNİ İSTERİM...''
Mircea Lucescu'nun PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan Lucescu hakkında çıkan Beşiktaş iddialarını da değerlendiren Daniel Pancu, ''Razvan'ın Beşiktaş'a gitmesini isterim ama şu anda PAOK ile büyük planları var.'' sözlerini kullandı.
''TÜRK PASAPORTU ALABİLİRİM''
Türkiye'de takım çalıştırmak istediğini de kaydeden genç teknik adam, ''Türkiye'de 2. Lig veya 3. Lig'de yabancı teknik direktörlerin çalışmasına izin verilmiyor. Türk pasaportu alabilirsem o zaman çalışabilirim. Günün birinde Türkiye'de takım çalıştırmak istiyorum.'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın