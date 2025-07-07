Veteran NBA yıldızı Damian Lillard ile Boston Celtics arasında karşılıklı ilgi oluştu.Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılması beklenen yıldız guard, serbest oyuncu piyasasına girmeye hazırlanırken Celtics seçeneğini değerlendirmeye aldı.The Boston Globe'dan Gary Washburn'un haberine göre Lillard, Celtics'e imza atmayı düşünebileceğini söyledi. Haberde, Lillard'ın Jayson Tatum ile 2020 Tokyo Olimpiyatları sırasında kurduğu yakın dostluğun bu ilginin arkasındaki faktörlerden biri olduğuna dikkat çekildi.Bu gelişme, Lillard'ın daha önce Celtics'e ilgisiz olduğu dönemle kıyaslandığında önemli bir değişim anlamına geliyor. Celtics cephesi de dokuz kez All-Star olmuş bu oyuncuyu kadroya katma fikrine sıcak bakıyor.Milwaukee Bucks, Lillard'ın kalan 113 milyon dolarlık kontratını beş yıla yayarak serbest bırakma kararı aldı. Bu hamle, Indiana Pacers'tan Myles Turner'ı dört yıllık 107 milyon dolarlık bir anlaşmayla kadroya katmalarını mümkün kıldı.Bucks formasıyla iki sezon geçiren Lillard, maç başına 24.9 sayı ve 7.1 asist ortalamaları yakaladı. Ancak 2025 play-off'larında yaşadığı Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapattı. Oyuncunun tam anlamıyla sahalara dönmesi 2026'yı bulabilir.Boston ciddi bir aday olarak öne çıksa da Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors gibi diğer takımların da süreci yakından izlediği belirtiliyor. Ligin 10'dan fazla takımının, şartlar uygun olursa Lillard ile ilgilenebileceği ifade ediliyor.Ancak Lillard'ın iyileşme sürecini ailesine yakın olabilmek adına Portland'ta geçirmek istemesi, kısa vadede yeni takımıyla entegrasyon sürecini zorlaştırabilir. Yine de tecrübesi, liderlik özellikleri ve skorer kimliği sayesinde uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.NBA'deki serbest oyuncu imzalarının resmen başlayacağı pazar günü saat 19.00 itibarıyla, Milwaukee'nin Lillard'ı serbest bırakmasının resmiyet kazanması bekleniyor.