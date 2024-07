D Smart GO Canlı İzle: Lugano - Fenerbahçe Maçı İzle

D Smart GO Canlı İzle Şifresiz

D Smart GO Canlı İzlemek İçin Tıklayınız

D Smart GO Üyelik Ücreti Aylık, Yıllık Ne Kadar?

Film Dizi Paketi: TV kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel film ve dizi TV kanallarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz. Mega Paket: Film Dizi paketindeki kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel Spor TV kanallarını, birbirinden keyifli spor karşılaşmalarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

D Smart Go Mega Paketi: 299.99 TL

Fenerbahçe'nin Maçı ve Yeni Sezon

Muhtemel 11'ler

Saipi, Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko

Mourinho'nun İlk Maçı

UEFA Kadrosu Açıklandı

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Spor Smart Frekansı

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

Spor Smart Üyeliği Nasıl Yapılır?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadeleyi kazanarak tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Karşılaşma, Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.Futbolseverler, Fenerbahçe'nin Lugano karşısındaki mücadelesini D-Smart GO üzerinden şifresiz olarak izleyebilirler. Ayrıca, S Sport'un dijital yayın platformu olan S Sport Plus da bu heyecanlı maçı izleme imkanı sunuyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarında yayınlanan tüm spor müsabakalarının canlı yayınları ve tekrar yayınları S Sport Plus platformundan da takip edilebiliyor.D-Smart GO'ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan kolayca üye olabilirsiniz. Ana sayfadaki 'Üye Ol' bağlantısına tıklayarak adımları takip edip üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. D-Smart GO IOS ve Android uygulamalarında da 'Bana Özel' ekranındaki 'Üye Ol' bağlantısına tıklayarak üyelik işlemlerini tamamlayabilirsiniz.D-Smart GO'da iki farklı paket seçeneği bulunuyor:Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona Jose Mourinho ile başlamıştı. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Lugano karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Lugano karşısında sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıkacak.Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Kadroda şu isimler yer alıyor:Spor Smart kanalı, D-Smart uydu alıcısının 77'nci kanalında, Spor Smart 2 kanalı ise 82'nci kanalından izlenebiliyor. D-Fix modüllü üyeliği olanlar için Smart Spor kanallarının TÜRKSAT uydusu üzerindeki frekansı şu şekilde:Spor Smart canlı yayını, D Smart spor aboneliği bulunan üyeler ve D Smart GO üyeleri tarafından izlenebilir. D Smart abonesi olmayanlar, üyelik işlemini internet üzerinden birkaç adımda tamamlayabilir.Siz de D-Smart GO'ya üye olarak bu heyecanı canlı olarak takip edebilirsiniz.