Cyle Larin: "Performansımız kabul edilemez"

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Cyle Larin: 'Performansımız kabul edilemez'
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06 Kasım 2020 22:16
Beşiktaş'ta Cyle Larin, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Cyle Larin açıklamasında; "Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bugünkü performansımız kabul edilemez. Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu."



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