Curry ayağından sakatlandı, MR sonucu bekleniyor

Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, dün gece Boston Celtics'e 110-88 mağlup olunan karşılaşmanın ikinci yarısında sol ayağındaki ağrı nedeniyle forma giymedi.



Curry, ikinci çeyreğin bitimine 4:17 kala gerçekleşen bir top kaybı pozisyonunda Celtics guardı Marcus Smart'ın ayağına doğru dalmasıyla ayağını sakatladı.



Ayağa kalktıktan sonra Curry'nin sendelediği görüldü ve ardından gelen mola sırasında benchte durumuna bakılmış olsa da, sahaya geri dönmek yerine soyunma odasına gitti.



Dönüşü ilk önce şüpheli olarak belirlenen Warriors yıldızının, devre arasında kontrol edildikten sonra oyuna geri dönmemesi üzerine karar alındı.



Warriors koçu Steve Kerr, maçtan hemen sonra MR çekilen Curry'nin ayağıyla ilgili endişe düzeyi sorulduğunda, "MR'dan sonra anlayacağız" yanıtını verdi.



Curry, karşılaşmadan ayrılmadan önce 14 dakikalık sürede 1/4 üçlük isabetiyle 3 sayı bulabildi.



