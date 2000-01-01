Cuban: "Dirk, hayatımda bir ilham kaynağıydı..."

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, takımın efsane ismi Dirk Nowitzki'nin hayatını nasıl etkilediğinden bahsetti.



Cuban kısa süre önce ESPN ile "DangerTalk" podcast'ine katıldı ve Nowitzki'nin Dallas toplumu üzerindeki etkisi hakkında konuştu:



"Dirk, çocuk hastanesinin kanser bölümünü arardı ve geleceğini söylerdi. 'Mavs bunu ayarlayabilir mi?' ya da 'Birkaç kamera falan da götürelim' demezdi. 'Ziyarete geliyorum' derdi ve orada saatlerini harcardı.



Yani bu delice, değil mi? Böyle zamanını ayırabiliyor olması. Ve kendisi benim için büyük bir ilham kaynağı olmuştu. Bir hayır kurumu beyzbol maçı var, hayır amaçlı bir tenis turnuvası var ve çocuklarla da sürekli tüm bunları yapıyor. "



Dirk tüm kariyerini Mavericks ile geçirmiş ve takım için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Dahası, takımı 2011'de Miami Heat'e karşı bir NBA şampiyonluğuna taşımıştı.



