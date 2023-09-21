Crespo: "Bu mesaj benden bana!"

Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, Nordsjaelland karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Crespo: 'Bu mesaj benden bana!'
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21 Eylül 2023 22:04
Son güncelleme 21 Eylül 2023 23:12
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Nordsjaelland karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Portekizli oyuncu, "Bireysel olarak bugünkü performansımdan dolayı muyluyum. Çalışmalarımı sıkı bir şekilde sürdürüyorum. Hocamız da bugün bana şans verdi. Takımıma gol atarak yardım edebildiğim için mutluyum." dedi.

Crespo, gol sevincinde kime mesaj verdiğine yönelik gelen soruya ise, "Kendime bireysel bir mesaj, sadece işime odaklandığımı göstermek içindi." cevabını verdi.

SİFTAHI YAPTI

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon ilk golüne imza attı.

Transfer döneminde adı gidecek oyuncular arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Zimbru karşısında ilk 11'de forma giymişti.

Zimbru müsabakası dışında toplam 3 maçta sonradan oyuna giren Crespo, ikinci kez ilk 11'de yer aldığı Nordsjaelland maçında fileleri sarsmayı bildi.

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