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Chelsea ile Juventus Higuain için anlaştı

Chelsea, Juventus ile Gonzalo Higuain'in satın alma opsiynouyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea ile Juventus Higuain için anlaştı
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17 Ocak 2019 02:30
Uzun süredir beklenen transferde son aşamaya gelindi. Juventus, Premier League ekiplerinden Chelsea ile Gonzalo Higuain'in kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

İtalyan basınında 'Higuain Chelsea'de' başlığıyla verilen haberde, Chelsea'nin Juventus ile Higuain'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca sözleşmede belli şartların sağlanması halinde bir yıl daha kiralanması yönünde bir madde de yer alacak.

Milan'dan ayrılmak isteyen Higuain için resmi açıklamaların birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Higuain, Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa maçında son 20 dakikada süre almıştı.



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