Chelsea ile Juventus Higuain için anlaştı

Uzun süredir beklenen transferde son aşamaya gelindi., Premier League ekiplerindenile Gonzalo Higuain'in kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.İtalyan basınındabaşlığıyla verilen haberde, Chelsea'nin Juventus ile Higuain'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca sözleşmede belli şartların sağlanması halinde bir yıl daha kiralanması yönünde bir madde de yer alacak.Milan'dan ayrılmak isteyen Higuain için resmi açıklamaların birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.Higuain, Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa maçında son 20 dakikada süre almıştı.