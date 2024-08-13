Cephas'tan mesaj: "Pozitif ol"

Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın, "Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz" dediği Renaldo Cephas, "Pozitif ol" şeklinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com
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Cephas'tan mesaj: 'Pozitif ol'
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13 Ağustos 2024 09:46
Ankaragücü forması giyen Renaldo Cephas, gündem yarattı.

Başkent ekibinin teknik direktörü Cihat Arslan, Cephas için Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada oyuncuya ulaşamadıklarını söyledi.

Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

PAYLAŞIM: "POZİTİF OL"

Öte yandan Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Renaldo Cephas, spor salonundan paylaştığı fotoğrafa "Pozitif ol" notunu ekledi.



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