Celtics ekibi Drummond'ı izliyor, fakat kendisi kararsız

Boston Celtics'in, Andre Drummond ve Cleveland Cavaliers arasındaki sözleşme görüşmelerini takip ettiği söylense de, Drummond henüz bir karara varmadığını açıkladı.



Drummond ve Cavaliers, önceki sezonda bir sözleşme uzatma müzakeresi yapmış, ancak bir orta yol bulamamışlardı.



Forbes.com'dan Evan Dammarell'e göre, görüşmeler biraz rahatsız edici hale gelmişti ve bu, birkaç takımın durumdan faydalanması için bir fırsat yaratmıştı.



Dammarell'e göre Celtics, bu ölü sezonda 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanacak olan Drummond'ın çevresindeki durumu yakından izliyor:



"İşler düzelmezse, Drummond'ı ve süresi dolan büyük sözleşmesini, yeniden yapılanmalarına yardımcı olmak için gereken varlıkları elde etmek etmek adına başka bir takıma takas etmek daha da kolay hale gelir. Boston Celtics, San Antonio Spurs ve LA Clippers gibi ekiplerin hepsi, Drummond için takas hedefleri olarak bir anlam ifade ediyor ve kaynaklara göre Celtics, bu durumu takip ediyor."



"ZAMANI GELDİĞİNDE, BİLECEKSİNİZ"



Lakin Drummond, Cleveland.com'dan Chris Fedor'a bu konuda henüz bir karar vermediğini, ancak yakında vereceğini açıkladı:



"Şu andan itibaren, sadece endişelenebileceğim şeye odaklanıyorum. Oyunum üzerinde çalışıyorum. Şu sıra, sadece önümüzdeki sezon öncesindeki birkaç ay içinde olacakları ve sezonun başlayacağı zamanı umursuyorum. Kararı verme zamanı geldiğinde herkes bilecek. Şu anda, bir Cleveland Cavalier'ım. Kontrat uzatma konularını, zamanı geldiğinde çözeceğiz.



Halen serbest oyuncu dönemi ile neler olacağı hakkında pek bir şey düşünmüş değilim. Temsilcimle yakın iletişim halindeyim, bu nedenle bu sohbetleri nispeten yakında yapmaya başlayacağız. Sadece her şeyin olması gerektiği gibi ilerlemesini sağlıyorum ve zaman geldiğinde, bir karar vermemiz gerektiğinde cevabımı hazırlayacağım."



Drummond 2019-20 sezonunu Detroit Pistons ve Cavaliers formaları ile 57 maçta 17.7 sayı ve 15.2 ribaund ortalamaları yakalayarak tamamladmıştı ve 2020-21 sezonunda 28.751.775 dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip.



