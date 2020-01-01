Caruso, takımla kalmak için kız kardeşinin düğününe gitmemiş!

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso'nun, Orlando'daki NBA bubble'ında kalmak için, kız kardeşinin 100 kişilik düğününe katılmamaya karar verdiği bildirildi.



ESPN'den Zach Lowe'aa göre, 26 yaşındaki oyuncunun, 18 Temmuz tarihinde ablası Megan'ın Teksas'taki düğüne katılması gerekiyordu.



Bu arada Caruso, Lakers başantrenörü Frank Vogel ve genel menajer Rob Pelinka'nın bu düğüne katılmasına izin verdiğini açıkladı. Takımın iki süperstarı LeBron James ve Anthony Davis'in bile kendisine izin verdikleri ortaya çıktı.



Bununla birlikte, Caruso, Avery Bradley'nin bubble'a katılmaması ve Rajon Rondo'nun elinden sakatlık geçirmesi sonrası, 30 Temmuz'dan sonra daha büyük bir rol için hazır olacağını anladığı için, kararını bu yönde verdiğini açıkladı:



"Kararımı her iki şekilde de desteklediler. Ayrıca Avery'nin gelmemesi ve Rajon'un elini sakatlamasından ötürü, burada yapmaya çalıştığımız şey için benim ne kadar önemli olduğumu anlamama da yardımcı oldular. Bazı ek sorumluluklarım var. Beni desteklediler. Organizasyondan gerçek bir destek hissettim. En kötü senaryo, virüsün içimde hareketsiz olması, oynama izni almam ve ekibin yanına geri dönmem."



