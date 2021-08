Carmelo: "Michael Jordan'ı artık daha iyi anlıyorum"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ın oyuncu-takım sahibi dinamiği hakkında yorum yaptı.



The Success'in genel yayın yönetmeni Josh Ellis ile yaptığı röportajda Carmelo, Jordan'ın bir takım sahibi olarak rolüyle ilgili görüşünü açıkladı:



"Her zaman söylerdim, Michael Jordan'ın bir takım sahibi olarak masada oyuncuların karşısında oturması, bana hep garip gelirdi. Ama artık daha iyi anlıyorum."



Anthony zamanla, Jordan'ın takımı yönetmek adına en iyi konumunun takım sahipliği olduğunu düşündüğü için kaldığını fark ettiğini açıkladı. Melo ayrıca MJ'in saha içindeki liderlik tecrübesinin, yönetim tarafını daha iyi uygulamasına yardımcı olacacağını düşündüğünü söyledi.



Kendi durumunu MJ'inkiyle karşılaştıran Melo, Jordan'ın nasıl hissettiğini anladığını belirtti:



"Sizin için çalışan insanlar olduğunda, size bilgi vermeleri ve tavsiyelerde bulunmaları için onlara cesaret vermek istersiniz. Ben, benim için çalışan herkese her zaman fikirlerini söyleme veya bir proje hakkında bilgi verme fırsatı sunmaya çalışırım. Kolektif olarak bu işi yapabilmemizin en iyi yolu nedir, ona bakarım."