Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Carmelo: "Michael Jordan'ı artık daha iyi anlıyorum"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ın oyuncu-takım sahibi dinamiği hakkında yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ın oyuncu-takım sahibi dinamiği hakkında yorum yaptı.

The Success'in genel yayın yönetmeni Josh Ellis ile yaptığı röportajda Carmelo, Jordan'ın bir takım sahibi olarak rolüyle ilgili görüşünü açıkladı:

"Her zaman söylerdim, Michael Jordan'ın bir takım sahibi olarak masada oyuncuların karşısında oturması, bana hep garip gelirdi. Ama artık daha iyi anlıyorum."

Anthony zamanla, Jordan'ın takımı yönetmek adına en iyi konumunun takım sahipliği olduğunu düşündüğü için kaldığını fark ettiğini açıkladı. Melo ayrıca MJ'in saha içindeki liderlik tecrübesinin, yönetim tarafını daha iyi uygulamasına yardımcı olacacağını düşündüğünü söyledi.

Kendi durumunu MJ'inkiyle karşılaştıran Melo, Jordan'ın nasıl hissettiğini anladığını belirtti:

"Sizin için çalışan insanlar olduğunda, size bilgi vermeleri ve tavsiyelerde bulunmaları için onlara cesaret vermek istersiniz. Ben, benim için çalışan herkese her zaman fikirlerini söyleme veya bir proje hakkında bilgi verme fırsatı sunmaya çalışırım. Kolektif olarak bu işi yapabilmemizin en iyi yolu nedir, ona bakarım."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal